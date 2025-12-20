Силы ЦАХАЛа задержали террориста ИГ на юге Сирии

Бойцы 52-го батальона под командованием бригады "Голани" завершили операцию в районе Рафид на юге Сирии по задержанию подозреваемого в террористической деятельности. По имеющимся данным, террорист был связан с "Исламским государством".

Подозреваемый передан для допроса службам безопасности на территории Израиля.

Кроме того, в ходе операции были обнаружены и изъяты средства ведения боя.

Силы 210-й дивизии остаются в данном районе для обеспечения безопасности граждан Израиля и, в частности, жителей Голанских высот.