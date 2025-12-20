x
20 декабря 2025
|
последняя новость: 21:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 декабря 2025
|
20 декабря 2025
|
последняя новость: 21:23
20 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Силы ЦАХАЛа задержали террориста ИГ на юге Сирии

Пресс-служба ЦАХАЛа
Сирия
время публикации: 20 декабря 2025 г., 19:48 | последнее обновление: 20 декабря 2025 г., 20:31
Силы ЦАХАЛа задержали террориста ИГ на юге Сирии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы 52-го батальона под командованием бригады "Голани" завершили операцию в районе Рафид на юге Сирии по задержанию подозреваемого в террористической деятельности. По имеющимся данным, террорист был связан с "Исламским государством".

Подозреваемый передан для допроса службам безопасности на территории Израиля.

Кроме того, в ходе операции были обнаружены и изъяты средства ведения боя.

Силы 210-й дивизии остаются в данном районе для обеспечения безопасности граждан Израиля и, в частности, жителей Голанских высот.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook