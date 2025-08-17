Сеть кинотеатров "Лев" присоединилась к забастовке в поддержку заложников

"Cеть кинотеатров "Лев" присоединяется к забастовке во имя возвращения заложников. Сегодня, 17.08, кинотеатры будут закрыты", – говорится в заявлении сети кинотеатров "Лев" на сайте компании. Синематека в Иерусалиме заявила, что оставляет за своими сотрудниками право присоединиться к акции протеста, но кинотеатр будет работать в штатном режиме.

Также театр Камери в Тель-Авиве сообщил, что сегодня вечером не будет работать, а спектакли, которые были запланированы – "Индийский пациент", "Трамвай "Желание" и "Развод" – не состоятся. Останавливает работу и театр Габима. Забастовку также поддержал театр "Цавта" – репертуарные спектакли театра сегодня будут отменены.

Тель-Авивский музей искусств, который по воскресеньям, также поддержал акцию протеста. На странице музея в социальной сети Instagram опубликовано заявление солидарности с забастовкой. "Музей поддерживает призыв к забастовке как выражения солидарности с борьбой за возвращение заложников и против продолжения войны. В это воскресенье музей будет закрыт не только для посетителей. Также не будет работать служба поддержки по телефону и онлайн". Музей сопроводил свой пост изображением картины немецкой художницы Кете Кольвиц "Нет войне". Сын Кольвиц погиб в Первой мировой войне, после чего художница выступала против войн и насилия.

Акция протеста за освобождение заложников началась сегодня (17 августа) в 6:29 утра – время начала атаки террористической организации ХАМАС 7 октября 2023 года. Сотни израильских компаний присоединились к забастовке. О забастовке объявили также ведущие израильские университеты.