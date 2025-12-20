Двое неизвестных в масках разбили витрины кафе-мороженого "Отелло" в Герцлии. Согласно имеющимся подозрениям, это произошло из-за того, что заведение работало в субботу.

Мэр города Ярив Фишер опубликовал пост в социальных сетях, в котором заявил: "Муниципалитет Герцлии поддерживает владельцев кафе и испытывает глубокое отвращение к преступным действиям правонарушителей, совершивших серьезный акт вандализма. Погромщики нанесли ущерб владельцам "Отелло" и всем жителям города, которые верят в принцип "живи и давай жить другим".