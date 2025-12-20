x
20 декабря 2025
|
последняя новость: 19:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 декабря 2025
|
20 декабря 2025
|
последняя новость: 19:26
20 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Двое неизвестных в масках разбили витрины кафе-мороженого "Отелло" в Герцлии

Полиция
Криминал
время публикации: 20 декабря 2025 г., 18:49 | последнее обновление: 20 декабря 2025 г., 19:09
Двое неизвестных в масках разбили витрины кафе-мороженого "Отелло" в Герцлии
Пресс-служба полиции Израиля

Двое неизвестных в масках разбили витрины кафе-мороженого "Отелло" в Герцлии. Согласно имеющимся подозрениям, это произошло из-за того, что заведение работало в субботу.

Мэр города Ярив Фишер опубликовал пост в социальных сетях, в котором заявил: "Муниципалитет Герцлии поддерживает владельцев кафе и испытывает глубокое отвращение к преступным действиям правонарушителей, совершивших серьезный акт вандализма. Погромщики нанесли ущерб владельцам "Отелло" и всем жителям города, которые верят в принцип "живи и давай жить другим".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook