20 декабря 2025
Израиль

В районе Кабатии силами ЦАХАЛа уничтожены два террориста

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 20 декабря 2025 г., 20:52 | последнее обновление: 20 декабря 2025 г., 20:57
Во время наступательной деятельности сил ЦАХАЛа в деревне Кабатия (к югу от Дженина, зона ответственности бригады "Менаше"), террорист бросил в сторону военнослужащих бетонную плиту. Ответным огнем терорист был ликвидирован.

Одновременно в ходе другой операции в районе Силат аль-Харития террорист бросил в сторону военных взрывное устройство. Силы ЦАХАЛа открыли огонь, уничтожив террориста.

В обоих инцидентах пострадавших среди израильских военнослужащих нет.

Израиль
