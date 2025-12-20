В районе Кабатии силами ЦАХАЛа уничтожены два террориста
время публикации: 20 декабря 2025 г., 20:52 | последнее обновление: 20 декабря 2025 г., 20:57
Во время наступательной деятельности сил ЦАХАЛа в деревне Кабатия (к югу от Дженина, зона ответственности бригады "Менаше"), террорист бросил в сторону военнослужащих бетонную плиту. Ответным огнем терорист был ликвидирован.
Одновременно в ходе другой операции в районе Силат аль-Харития террорист бросил в сторону военных взрывное устройство. Силы ЦАХАЛа открыли огонь, уничтожив террориста.
В обоих инцидентах пострадавших среди израильских военнослужащих нет.
