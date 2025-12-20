В районе Кабатии силами ЦАХАЛа уничтожены два террориста

Во время наступательной деятельности сил ЦАХАЛа в деревне Кабатия (к югу от Дженина, зона ответственности бригады "Менаше"), террорист бросил в сторону военнослужащих бетонную плиту. Ответным огнем терорист был ликвидирован.

Одновременно в ходе другой операции в районе Силат аль-Харития террорист бросил в сторону военных взрывное устройство. Силы ЦАХАЛа открыли огонь, уничтожив террориста.

В обоих инцидентах пострадавших среди израильских военнослужащих нет.