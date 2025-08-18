x
18 августа 2025
18 августа 2025
18 августа 2025
последняя новость: 11:24
18 августа 2025
Культура

В Зальцбурге сняли с показа фильм о еврейской общине

Премьера
Авторское Кино
время публикации: 18 августа 2025 г., 10:55 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 11:01
В Зальцбурге сняли с показа фильм о еврейской общине
John Macdougall/Pool Photo via AP

В Зальцбурге отменили премьеру картины "Мы все еще здесь" Джойс Рормозер и Сины Мозер, которая рассказывает о еврейской общине города. Премьера была запланирована на 28 августа в кинотеатре Das Kino, который специализируется на арт-хаусном кино.

Однако за три недели до показа картина внезапно пропала из афиши кинотеатра, а авторов фильма предупредили, что сеанс отменяется. Сначала в Das Kino объяснили это командировкой хозяйки кинотеатра, запланированной на день премьеры. На запрос журналистов издания Salzburger Nachrichten она пояснила, что несмотря на то, что картина ей кажется важной, "такой фильм сейчас никому не пойдет на пользу". Она также исключила возможность показа картины в ее кинотеатре в ближайшие месяцы, сославшись на загруженность репертуарной сетки.

Председатель еврейской общины Зальцбурга Эли Розен, который должен был участвовать в дискуссии после премьеры фильма, отметил, что, несмотря на публикацию в Salzburger Nachrichten, власти города и представители творческой элиты Зальцбурга никак не отреагировали на отмену показа. "Мы, очевидно, дошли до точки, когда некоторые люди больше не хотят иметь ничего общего с еврейской тематикой – и, следовательно, вероятно, уже и с самими евреями, – заявил Эли Розен. – Или даже считают, что "осквернятся". Это фатальный сигнал. Это напоминает эпоху нацизма, когда еврейские голоса и еврейское искусство систематически исключались, а произведения еврейских художников получали клеймо "запрещённый фильм" и "нежелательная культура".

