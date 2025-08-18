Королевы красоты Израиля и Палестины впервые встретятся на конкурсе "Мисс Вселенная"

21 ноября в Нонтхабури (Таиланд) будет объявлено имя победительницы международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2025", который будет проводиться в 74-й раз. Впервые в истории участие в нем примет представительница Палестины.

Короновать победительницу будет обладательница титула "Мисс Вселенная 2025", датчанка Виктория Кьер Тейлвиг.

Представлять Палестину на международном конкурсе красоты будет Надин Аюб, проживающая то в Рамалле, то в Объединенных Арабских Эмиратах. Арабские СМИ пишут, что ей 27 лет. Но на сайте Miss Universe указан другой возраст – 30 лет. На своей странице в Instagram, представ в платье с вышивкой от дизайнера Хибы Абдель Карим, которая создавала наряды для королевы Иордании Рании, Надин заявила: "Для меня большая честь объявить, что впервые в истории Палестина будет представлена на конкурсе "Мисс Вселенная". Сегодня я выхожу на сцену "Мисс Вселенная" не просто с титулом, но и с правдой. Пока Палестина переживает горе, особенно в секторе Газы, я несу голос народа, который не желает молчать. Я представляю каждую палестинскую женщину и ребенка, чью силу должен увидеть мир. Мы – это больше, чем наши страдания – мы – стойкость, надежда и биение сердца родины, которая продолжает жить благодаря нам".

В интервью изданию The National (ОАЭ) Надин Аюб рассказала, что планировала участвовать в конкурсе красоты и ранее, но отложила участие из-за "продолжающегося гуманитарного кризиса" на фоне войны в Газе.

Израиль на конкурсе "Мисс Вселенная 2025" представит 26-летняя Мелани Шираз из Кейсарии. Как "Мисс Израиль" она была коронована 17 июля за пределами Израиля – на церемонии в отеле Hilton Miami Aventura во Флориде, США. Второй год подряд победительницу объявляли не в Израиле, из-за продолжающейся войны. "Для меня огромная честь представлять Израиль на международной сцене, – заявила она после коронации. – С нетерпением жду возможности показать миру, что я буду делать дальше и как буду использовать эту платформу, чтобы дать Израилю голос и оказать значимое и долгосрочное влияние на мир".

Мелани Шираз (Мелани Асор) занимается предпринимательством в сфере технологий и инноваций, у нее собственная финтех-компания, она участвует в правозащитной деятельности. Мелани родилась и выросла в Израиле, училась, работала и добилась успеха в США, потом снова вернулась в Израиль. У нее дипломы Калифорнийского университета в Беркли по специальностям "Наука о данных" и "Междисциплинарные исследования", а также степень магистра делового администрирования Тель-Авивского университета.

Международные конкурсы красоты "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная" были учреждены почти одновременно. Первый конкурс "Мисс Мира" проводился в 1951-м году в Лондоне, первый конкурс "Мисс Вселенная" состоялся в 1952-м в США.

Израиль участвовал в самом первом конкурсе "Мисс Вселенная" 1952 года – в Калифорнию тогда отправилась Ора Веред. В конкурсе "Мисс Мира" израильтянки участвуют с 1953 года, тогда в Лондоне еврейское государство представляла Хавацелет Дрор.

Ранее Израиль чаще посылал победительницу национального конкурса красоты на конкурс "Мисс Мира". Вице-мисс Израиля, как правило, отправлялась на конкурс "Мисс Вселенная", однако впоследствии победительницы израильского национального конкурса отправлялись на Miss Universe.

В 1998-м году израильтянка Линор Абарджиль стала победительницей конкурса "Мисс Мира". На конкурсе "Мисс Вселенная" Израиль тоже один раз праздновал победу – в 1976-м году, когда корону вручали Рине Мессингер (Мор).

Известная голливудская актриса Галь Гадот в 2004-м году, победив на национальном конкурсе красоты, на "Мисс Вселенной" не попала в финальный ТОП-15. Что не помешало ей стать кинозвездой и одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире.

В 2022-2023 годах Израиль воздерживался от участия в конкурсах "Мисс Вселенная" (участие в конкурсах "Мисс Мира" было прервано еще раньше). При этом конкурс "Мисс Вселенная 2021" проводился в Эйлате.

В 2024 году Израиль на конкурсе "Мисс Вселенная" представляла Офир (Натали) Корсиа, из Ришон ле-Циона, которая живет в последние годы в Лос-Анджелесе. Она не прошла в финальный ТОП-30.