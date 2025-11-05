Sotheby's выставляет на аукцион "Америку" Маурицио Каттелана – работающий унитаз из чистого золота

Аукционный дом Sotheby's выставил на торги скульптуру Маурицио Каттелана "Америка", которая представляет собой изготовленный из золота унитаз – причем, действующий. Аукцион пройдет в Нью-Йорке 18 ноября, начальная цена лота составляет десять миллионов долларов.

Артефакт, который можно использовать и по прямому назначению, одновременно является критическим высказыванием о культуре потребления, центром которой считаются США. На изготовление унитаза ушло более 100 килограммов золота, таким образом, наряду с художественной он обладает и материальной ценностью.

Это одна из двух копий "Америки", созданной Кателланом в 2016 году. Вторая копия была выставлена в нью-йоркском Музее Гугенхайма, причем в его туалете – доступность была частью концепции произведения искусства. Унитаз вызвал огромный ажиотаж. В 2019 году скульптуру перенесли в Великобританию, в Бленхеймский дворец, откуда она была украдена. Найти ее так и не удалось.

Отметим, что во время первой каденции президента Дональда Трампа Белый дом попросил музей передать ему для экспозиции "Снежный пейзаж" Ван Гога. Куратор Нэнси Спектор отказалась, предложив взамен золотой унитаз. Предложение не было принято.

65-летний Каттелан – один из самых значительных художников современности, часто использующий провокацию как часть художественного замысла. Его скульптура "Он" – восковая фигура стоящего на коленях Гитлера. По словам автора, так он изобразил абсолютное зло.

Не менее известен и "Комик" – инсталляция, представляющая свежий банан, прикрепленный к стене клейкой лентой. Она была создана в трех экземплярах. Один из них находится в Музее Гугенхайма, два других были проданы на аукционе, причем один был съеден покупателем после заключения сделки – в рамках перформанса "Голодный художник". После этого банан заменили на новый.