x
05 ноября 2025
|
последняя новость: 13:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 ноября 2025
|
05 ноября 2025
|
последняя новость: 13:38
05 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Sotheby's выставляет на аукцион "Америку" Маурицио Каттелана – работающий унитаз из чистого золота

время публикации: 05 ноября 2025 г., 13:06 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 13:26
Sotheby's выставляет на аукцион "Америку" Маурицио Каттелана – работающий унитаз из чистого золота
AP Photo

Аукционный дом Sotheby's выставил на торги скульптуру Маурицио Каттелана "Америка", которая представляет собой изготовленный из золота унитаз – причем, действующий. Аукцион пройдет в Нью-Йорке 18 ноября, начальная цена лота составляет десять миллионов долларов.

Артефакт, который можно использовать и по прямому назначению, одновременно является критическим высказыванием о культуре потребления, центром которой считаются США. На изготовление унитаза ушло более 100 килограммов золота, таким образом, наряду с художественной он обладает и материальной ценностью.

Это одна из двух копий "Америки", созданной Кателланом в 2016 году. Вторая копия была выставлена в нью-йоркском Музее Гугенхайма, причем в его туалете – доступность была частью концепции произведения искусства. Унитаз вызвал огромный ажиотаж. В 2019 году скульптуру перенесли в Великобританию, в Бленхеймский дворец, откуда она была украдена. Найти ее так и не удалось.

Отметим, что во время первой каденции президента Дональда Трампа Белый дом попросил музей передать ему для экспозиции "Снежный пейзаж" Ван Гога. Куратор Нэнси Спектор отказалась, предложив взамен золотой унитаз. Предложение не было принято.

65-летний Каттелан – один из самых значительных художников современности, часто использующий провокацию как часть художественного замысла. Его скульптура "Он" – восковая фигура стоящего на коленях Гитлера. По словам автора, так он изобразил абсолютное зло.

Не менее известен и "Комик" – инсталляция, представляющая свежий банан, прикрепленный к стене клейкой лентой. Она была создана в трех экземплярах. Один из них находится в Музее Гугенхайма, два других были проданы на аукционе, причем один был съеден покупателем после заключения сделки – в рамках перформанса "Голодный художник". После этого банан заменили на новый.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 24 ноября 2024

Банан Каттелана за $6,2 млн "переплюнул" чёрный квадрат Малевича. Комментарий
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 14 сентября 2019

Из семейной резиденции Черчиллей украден золотой унитаз
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 09 мая 2016

На аукционе Christie's за 17 миллионов долларов продана скульптура "Молящийся Гитлер"