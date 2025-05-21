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Культура

Умерла актриса театра и кино Надежда Репина

время публикации: 21 мая 2025 г., 17:10 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 17:10
Умерла актриса театра и кино Надежда Репина
Фото: кино-театр ру

Советская и российская актриса Театра-студии киноактера при "Мосфильме" Надежда Репина умерла в возрасте 78 лет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Надежда Репина снялась более чем в 30 фильмах, в том числе "У озера", "Странные люди" Василия Шукшина, "Любить человека", "Предварительное расследование", а также "Служебный роман" Эльдара Рязанова. Снималась она, в основном, в эпизодических ролях.

С 1993 по 2013 год Репина была режиссером постановщиком киножурнала "Ералаш". Была замужем за режиссером Андреем Разумовским, в браке они прожили 10 лет. Своего общего сына они назвали Андрей Разумовский-младший.

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