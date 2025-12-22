Легендарный британский музыкант Крис Ри скончался в возрасте 74 лет

Британский музыкант Крис Ри (урожденный Кристофер Энтон Ри) скончался в возрасте 74 лет в результате болезни. Об этом сообщили представители семьи музыканта. В сообщении сказано, что он умер в больнице после недолгой болезни, окруженный семьей.

Крис Ри стал известен в семидесятых годах, уже первый его сингл Fool (If You Think It's Over) добился огромного успеха в США и был номинирован на "Грэмми", хотя Ри и не получил тогда эту премию. Вершины успеха он добился в конце восьмидесятых с выпуском своего десятого студийного альбома "The Road to Hell".