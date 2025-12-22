x
22 декабря 2025
Культура

Джеймс Рэнсон ушел из жизни в возрасте 46 лет. Судмедэксперт заявил о самоубийстве

время публикации: 22 декабря 2025 г., 11:41 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 11:44
Джеймс Рэнсон ушел из жизни в возрасте 46 лет. Судмедэксперт заявил о самоубийстве
AP Photo/Danny Moloshok

Американский актер Джеймс Рэнсон, известный по роли Зигги Соботки во втором сезоне сериала "Прослушка", а также по фильмам "Синистер" и "Оно 2", умер в возрасте 46 лет.

О его смерти сообщили Deadline и TMZ.

Агентство AP со ссылкой на офис судмедэксперта округа Лос-Анджелес передает, что причиной смерти названо самоубийство.

Джеймс Рэнсон родился 2 июня 1979 года в Балтиморе (штат Мэриленд, США). Некоторое время был бас-гитаристом малоизвестной нью-йоркской рок-группы. Окончил Центр искусств и технологии имени Джорджа Вашингтона, после чего продолжил обучение в Школе изобразительных искусств в Манхэттене. В 2001 году дебютировал в кино. За четверть века кинокарьеры сыграл около 40 ролей.

