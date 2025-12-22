Пеэр Таси подал иск против певицы Ludmilla за плагиат на 1 млн шекелей

Певец Пеэр Таси и его партнёры Эйтан Дармон и Галь Йосеф Коэн подали иск о нарушении авторских прав против американского диджея Стива Аоки и бразильской певицы Ludmilla. Они утверждают, что композиция Rio Amazing в исполнении музыкантов полностью скопирована с припева песни Таси "Melody". Единственное отличие в песнях – Аоки и Ludmilla исполняют песню на английском и португальском языках. Сумма иска составляет 1 миллион шекелей. Иск подан в суд Тель-Авива.

Истцы заявляют о нарушении авторских прав, поскольку в треке не указаны имена израильских авторов. Иск подан против звукозаписывающей компании Warner Chappell, диджея Стива Аоки и певицы Ludmilla.

Таси и его партнёры сначала пытались урегулировать спор с Warner Chappell без суда. В какой-то момент стороны, как утверждают истцы, пришли к предварительным договоренностям: предполагалось перераспределение части прав на трек, указание авторства и ретроактивная выплата. Однако затем, по их словам, ответчики начали затягивать процесс – откладывали подписание и меняли условия.

Теперь истцы просят суд запретить дальнейшее использование песни, обязать ответчиков раскрыть данные о полученных доходах и взыскать с них денежную компенсацию.