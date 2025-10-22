x
22 октября 2025
22 октября 2025
22 октября 2025
22 октября 2025
Культура

Подан иск против шоу, в котором Паддингтон рекламирует секс-роботов и принимает наркотики

Суд
Литература
время публикации: 22 октября 2025 г., 15:15 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 15:30
Подан иск против шоу, в котором Паддингтон рекламирует секс-роботов и принимает наркотики
AP Photo/Andreea Alexandru

Наследники автора книг о медвежонке Паддингтоне Майкла Бонда и продюсеры фильмов о нем подали иск против компании, стоящей за сатирическим шоу Spitting Image. Истцы заявляют, что в программе оскорбляют образ Паддингтона, изобразив его как грубого соведущего подкаста, принимающего наркотики. Иск был подан спустя несколько месяцев после выхода на Youtube программы The Rest is Bullsht! бренда Spitting Image. В шоу появляется кукла, похожая на Паддингтона, но выглядящая и ведущая себя отталкивающе.Он ругается, зачитывает рекламные объявления о продаже оружия и секс-кукол-роботов, а также признаётся в употреблении кокаина. Медвежонок говорит с карикатурным южноамериканским акцентом.

По информации Deadline, иск, поданный в Высокий суд касается возможных нарушений авторских и дизайнерских прав со стороны компании Avalon.

Культура
