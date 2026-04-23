последняя новость: 09:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
23 апреля 2026
23 апреля 2026
последняя новость: 09:47
Культура

Пользователи соцсетей атаковали актера Томера Капона после выхода нового сезона "Пацанов"

Антисемитизм
Актеры
время публикации: 23 апреля 2026 г., 09:41 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 09:41
Пользователи соцсетей атаковали актера Томера Капона после выхода нового сезона "Пацанов"
AP Photo/Alessandra Tarantino

Израильский актер Томер Капон оказался в центре новой волны критики и оскорблений в интернете после выхода пятого сезона сериала "Пацаны" на платформе Amazon Prime. Как и в предыдущие годы, участие актера в проекте вызвало поток антиизраильских и антисемитских комментариев.

В социальных сетях появились призывы бойкотировать сериал и стриминговый сервис, а также многочисленные посты с нападками на Капона. Часть пользователей распространяет ложные утверждения, в том числе обвиняя актера в "похищении девушки" во время службы в ЦАХАЛе.

Поводом для таких обвинений стало интервью Капона 2016 года, в котором он рассказывал о службе в ЦАХАЛе. Его рассказ о ночной операции по задержанию подозреваемой в Шхеме были вырваны из контекста и представлены как признание в противоправных действиях. В действительности актер описывал стандартную военную операцию по аресту разыскиваемых лиц.

Параллельно пользователи критикуют сам факт участия израильского актера в международном проекте, заявляя, что на роль следовало пригласить исполнителя из Франции.

