ДиКаприо призвал подписчиков повлиять на решение Конгресса ослабить закон об исчезающих видах

Актер Леонардо ДиКаприо братился к 60 миллионам подписчиков своей страницы в социальной сети Instagram с призывом повлиять на решение Палаты представителей США. Он попросил их убедить конгрессменов проголосовать против законопроекта, направленного на ослабление Закона об исчезающих видах (Endangered Species Act, ESA).

По словам ДиКаприо, инициатива ставит краткосрочные экономические интересы "узкого круга богатых людей" выше сохранения экосистем. Актер напомнил, что закон, принятый в 1973 году при президенте Ричарде Никсоне, более 50 лет служит ключевым инструментом защиты животных и среды их обитания в США.

Речь идет о законопроекте ESA Amendments Act of 2025 (H.R. 1897), который предусматривает ряд изменений в Закон об исчезающих видах. В частности, предлагается упростить исключение видов из списка охраняемых, расширить учет экономических факторов при принятии решений и ослабить требования к защите среды обитания. Критики считают, что такие меры могут нанести серьезный ущерб уязвимым видам и экосистемам.

ДиКаприо подчеркнул, что предлагаемые поправки могут "опустошить" популяции наиболее уязвимых видов и нарушить баланс экосистем, от которых зависит жизнь на планете. Он призвал законодателей "отклонить эту экзистенциальную угрозу" и сохранить действующие меры защиты природы.

Актер опубликовал обращение во время съемок нового фильма "What Happens at Night", над которым он вновь работает с режиссером Мартином Скорсезе. Его партнершей по картине стала Дженнифер Лоуренс.

ДиКаприо известен своей активной экологической позицией. Ранее он критиковал Дональда Трампа за игнорирование проблемы изменения климата и поддержал Камалу Харрис на президентских выборах 2024 года.