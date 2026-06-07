Для стабилизации рынка Банк Израиля приобрел 800 миллионов долларов

Банк Израиля сообщил, что в мае приобрел на валютном рынке 800 миллионов долларов. Это первая официально подтвержденная покупка иностранной валюты регулятором с 2022 года, указывает экономическое издание The Marker.

По данным Банка Израиля, объем валютных резервов на конец мая 2026 года достиг 238,7 миллиарда долларов, увеличившись почти на 3 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим месяцем. Около 800 миллионов долларов из этой суммы пришлось на валютные интервенции, тогда как основная часть роста связана с переоценкой стоимости активов в иностранной валюте.

Одновременно увеличение резервов было частично компенсировано валютными операциями правительства на сумму около 720 миллионов долларов.

Это первое вмешательство Банка Израиля на валютном рынке после прекращения программы покупки иностранной валюты в 2022 году. Во время войны в 2023 году госбанк, напротив, продавал доллары и покупал шекели для поддержки национальной валюты.

В Банке Израиля отказались уточнить, была ли покупка 800 миллионов долларов осуществлена единовременно или проводилась небольшими объемами на протяжении месяца.