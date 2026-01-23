x
23 января 2026
время публикации: 23 января 2026 г., 17:48 | последнее обновление: 23 января 2026 г., 17:59
В возрасте 71 года умер Франсис Бухгольц, бывший бас-гитарист Scorpions
22 января в возрасте 71 года умер Франсис Бухгольц, бывший бас-гитарист Scorpions.

Бухгольц, уроженец Ганновера, присоединился к Scorpions в 1973 году одновременно с соло-гитаристом Ули Джоном Ротом. Ранее они вдвоем играли в группе Dawn. Первым альбомом Scorpions с участием Бухгольца и Рота стал Fly To The Rainbow, выпущенный в 1974 году.

Бухгольц оставался в составе до 1992 года – он принял участие в записи знаковых альбомов, включая In Trance (1975), Lovedrive (1979), Animal Magnetism (1980), Blackout (1982) и Love At First Sting (1984).

