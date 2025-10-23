В Газе пройдет фестиваль женского кино

В секторе Газа пройдет международный кинофестиваль женского кино. Смотр стартует в следующее воскресенье с показа фильма тунисской постановщицы Каутер бен Хания "Голос Хинд Раджаб", который получил Гран-при Венецианского кинофестиваля и выбран представителем Туниса на премии Американской киноакадемии "Оскар". Всего в программе фестиваля 80 картин из 28 стран. Члены международного жюри примут участие в смотре онлайн. Жюри программы документальных фильмов возглавит Аннемари Джасир – автор фильма "Палестина 36", который стал представителем Палестины в иностранной категории премии "Оскар". Спонсор фестиваля – министерство культуры Палестинской автономии.

Инициатором проекта выступил кинематографист и исследователь кино Из ад-Дин Салах, который ранее организовывал альтернативный палестинский Иерусалимский кинофестиваль. "Это не фестиваль о Газе, это фестиваль вместе с Газой и из Газы – всему миру", – цитирует Салаха издание Ynet. Почетным президентом фестиваля назначена немецкая постановщица Моника Маурер, которая на протяжении десятилетий сотрудничает с Палестинским киноинститутом и Информационным департаментом палестинского Красного полумесяца. В ее фильмографии такие картины как "Дети Палестины" (1979), "Палестина в огне" (1988-1989), "Палестинский Красный полумесяц" (1978) и другие.

Фестиваль будет проходить под открытым небом на расчищенной от завалов территории. Экраном станут стены сохранившихся домов. Смотр будет длиться в течение шести дней в Дир аль-Балахе в центре сектора Газа.