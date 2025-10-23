Стеллан Скарсгард: "Я вышел на митинг в защиту Газы сразу после 7 октября"

Шведский актер Стеллан Скарсгард ("Сентиментальная ценность", "Дюна") заявил в интервью изданию Vulture, что поддерживает палестинцев потому, что считает реакцию Израиля непропорциональной. Он принял участие в протестах в поддержку жителей Газы сразу после 7 октября 2023 года, когда террористы ХАМАСа атаковали юг Израиля.

"Когда начали говорить о том, чтобы сравнять Газу с землёй, отправить их в Африку и прочие вещи, было ясно, что произойдёт, – поясняет он. – Потому что с 1948 года они делают одно и то же. Если палестинцы убьют одного – они убьют десятерых. А ещё снесут дом семьи и друзей. Мы боялись, что они войдут и попытаются стереть Газу с лица земли. В одной из шведских газет вышла большая статья с моей фотографией, где говорилось, что я поддерживаю антисемитизм. Как обычно. Но я думаю об этом каждую ночь. Каждую ночь".

Также в 2024 году актер представил лот в виде пластинки мюзикла "Mamma Mia!" с собственным автографом на аукционе, организованном НКО "Медицинская помощь палестинцам" (MAP). В аукционе приняли участие также Тильда Суинтон, Рами Юссеф, Брайан Кокс, Кен Лоуч и другие представители киноиндустрии.

В интервью Vulture Скарсгард также впервые рассказал о пережитом инфаркте, яростных конфликтах между певицей Бьорк и режиссером Ларсом Фон Триером на съемочной площадке "Танцующей в темноте", работе над фильмами "Сентиментальная ценность", "Дюна", сериалах "Андор" и "Чернобыль".