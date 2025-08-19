Выбран фильм, который представит Палестину на премии "Оскар"

Историческая драма об арабском восстании в период Британского мандата палестинки Аннемари Джасир будет представлять Палестину на премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Премьера картины "Палестина 36" пройдет в сентябре этого года на кинофестивале в Торонто.

Фильм рассказывает о восстании арабов против британских властей, и является первой костюмной исторической лентой в карьере Джасир. Съемки фильма планировались в Палестинской автономии, но их пришлось перенести в Иорданию из-за нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. В фильме снимались несколько голливудских актеров – Джереми Айронс, Лиам Каннингем ("Игра престолов"), Роберт Армайо (сериал "Кольца власти"). Картина является совместной продукцией Палестинской автономии, Великобритании, Франции, Дании, Иордании, Саудовской Аравии и Катара.

Аннемари Джасир родилась в Вифлееме, живет и работает в Рамалле и Иордании. Это уже четвертая картина Джасир, которая представит Палестину на "Оскаре": ее картины "Соль этого моря" (2008), "Когда я тебя увидел" (2012) и "Ваджиб" (2018) уже участвовали в оскаровской гонке, но не попали в список номинантов.

Израильский кандидат в категории "Международный фильм" будет выбран на предстоящей церемонии вручения премии "Офир", где за звание лучшего полнометражного игрового фильма соревнуются картины "Море", "Кислород", "Да", "Нандори" и "Иностранный язык".

Напомним, что в прошлом году победителем в категории "Лучший документальный фильм" стала палестино-израильская лента "Нет другой земли" Юваля Абраама и Базеля Адра.