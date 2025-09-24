Объявлено, что 23 сентября в возрасте 87 лет умерла знаменитая итальянская актриса Клаудия Кардинале. О ее смерти сообщило агентство ANSA. Отмечается, что Кардинале умерла у себя дома в городе Немур, около Парижа, в окружении членов семьи.

Клаудия Кардинале (настоящее имя – Клод Жозефин Роз Кардинале) родилась 15 апреля 1938 года в тунисском городе Ла Гулетт (Хальк-эль-Уэд), в семье сицилийцев. Ее родным языком был французский. В детстве она также говорила на арабском языке и сицилийском диалекте. Итальянский она выучила уже когда стала актрисой. Также говорила на английском и испанском.

В 1957 году была признана самой красивой итальянкой Туниса. Снялась в документальном фильме для приезжающих в Тунис туристов. В 1958 году побывала на Венецианском кинофестивале как зритель. Там ее заметил продюсер Франко Кристальди и предложил долгосрочный контракт с фирмой "Видес". В том же году Кардинале дебютировала в фильме Марио Маничелли "Обычные незнакомцы", где играла несложную роль простой девчонки из Сицилии. Снималась в фильмах знаменитых итальянских режиссеров Лукино Висконти и Федерико Феллини.

С конца 50-х снялась почти в 50 фильмах, среди которых "Рокко и его братья", "Картуш", "Розовая пантера", "Восемь с половиной", "Туманные звезды Большой Медведицы", "Профессионалы", "Красная палатка", "Майрик", "Римские свидания" и многие другие. Удостоена кинопремий "Золотой лев" (1993), "Золотой медведь" и "Золотой орёл" (2011).

Была замужем за кинопродюсером Франко Кристальди с 1966 года. В 1975 году вышла замуж за режиссера Паскуале Скуитьери, с которым прожила 42 года (до самой его смерти в 2017 году).

С конца 1980-х жила в Париже, но подчеркивала свое итальянское происхождение. В 2008 году была награждена французским орденом Почетного легиона.

У нее был внебрачный старший сын Патрицио, которого она родила в 18 или в 19 лет. Продюсеры запрещали ей говорить публике о внебрачном ребенке, и Клаудия долгое время была вынуждена рассказывать всем, что это ее младший брат. У нее также была дочь Клаудия.

