Aerosmith выпустили первую новую песню за 12 лет

Американская группа Aerosmith опубликовала песню "My Only Angel" – первое новое произведение ансамбля с 2013 года, когда в свет вышла композиция "Can"t Stop Loving You", исполненная вместе с кантри-певицей Кэрри Андервуд.

"My Only Angel" – тоже совместный трек: компанию рок-ветеранам в нём составил 28-летний британский певец Yungblud (настоящее имя – Доминик Ричард Харрисон).

Летом 2025 года Yungblud и фронтмен Aerosmith Стивен Тайлер участвовали в прощальном концерте Оззи Осборна и группы Black Sabbath в Бирмингеме. 7 сентября они вновь появились на одной сцене – теперь уже в память об Осборне, на церемонии MTV Video Music Awards. В этом выступлении также принял участие гитарист Aerosmith Джо Перри. Менеджмент группы объявил, что "My Only Angel" – не отдельный сингл, а первая ласточка мини-альбома "One More Time", который выйдет в свет 21 ноября. В него войдут четыре оригинальные композиции, а также новая версия классического хита Aerosmith "Back in the Saddle" 1977 года.

О концертах в поддержку мини-альбома пока ничего не известно. В 2023 году группа вынуждена была прервать гастрольный тур из-за полученной Стивеном Тайлером травмы голосовых связок. После этого Aerosmith объявили о прекращении концертной деятельности – однако в последнее время Тайлер периодически пел на разнообразных мероприятиях: судя по всему, ему удалось вылечиться от повреждения.