Страшнее всего равнодушие. Алексей Арестович в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостем передачи вновь стал Алексей Арестович – психолог, обозреватель, актер, офицер, политик, блогер, бывший внештатный советник Офиса президента Украины.

На этот раз поводом для разговора стала запись Арестовичем аудиокниги романа братьев Стругацких "Обитаемый остров".

На вопросы ведущего Алексей Арестович отвечает, вжившись в образ Максима Каммерера – исследователя космоса, молодого землянина, корабль которого потерпел крушение на планете Саракш.

"Книга меняет навсегда", – говорит Арестович, в книге есть "таинство реального опыта".

13-летний мальчик спрашивает "Максима": "Во что ты не веришь теперь?" Ответ: "Я не верю, что есть неприкосновенные люди".

Вопрос: "Ты видел страшное? Что самое страшное ты видел?" Ответ: "Это равнодушие. Когда люди сломались, не хотят сопротивляться, ни во что не верят, не поднимают головы, не смотрят на звезды, не пытаются бороться".

Вопрос: "Как узнать: человек хороший или плохой?" Ответ: "Надо спросить у человека, что он думает о других людях".

Вопрос: "Можно ли верить людям?" Ответ: "Верить можно всем, пока трижды не было доказано обратное".

Вопрос: "Как узнать, не ошибаюсь ли я?" Ответ: "Если ты поставил себе цели и их не достиг – ты ошибался".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Алексеем Арестовичем

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].