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Культура

Израильский джазмен Авишай Коэн стал кавалером Ордена Искусств и литературы во Франции

Музыканты
время публикации: 25 ноября 2024 г., 17:15 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 17:15
Израильский джазмен Авишай Коэн стал кавалером Ордена Искусств и литературы во Франции
Wikipedia.org. Фото: Andreas Terlaak

Контрабасист Авишай Коэн получил престижную награду в Париже – французское министерство культуры присвоило ему Орден Искусств и литературы. Церемония прошла в офисе популярной радиостанции TSF JAZZ в присутствии 60 гостей, ведущим выступил актёр Гад Эльмалех.

Отмечается что лишь немногие израильтяне в прошлом становились лауреатами награды – в том числе писатель Этгар Керет.

В комментарии для "Исраэль а-Йом" Коэн заявил, что присвоение ордена стало для него неожиданностью "на фоне ситуации", однако он воспринимает это как большую честь и счастлив, что во Франции у него есть столь масштабная и верная аудитория.

54-летний Авишай Коэн – один из самых известных израильских джазовых музыкантов. В 1990-е он был постоянным участником нескольких составов под управлением выдающегося пианиста Чика Кориа. Сольная дискография Коэна насчитывает более двух десятков релизов, последний из которых – "Birthlight" – вышел в октябре 2024 года. Записи музыканта не ограничиваются джазом – несколько дней назад Коэн выпустил песню "ירח" ("Луна") на стихи Натана Альтермана.

В 2024 году Авишай Коэн подвергся критике за то, что принял предложение выступить на джазовом фестивале в Москве, спонсорами которого выступали Президентский фонд культурных инициатив и московский Департамент культуры, а организатором – саксофонист Игорь Бутман, известный в том числе своей поддержкой войны в Украине. После того, как информация об участии Коэна в фестивале стала публичной, несколько его концертов были отменены: в том числе в Польше и Бельгии .

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