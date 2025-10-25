x
Культура

В возрасте 79 лет умер российский актер Алексей Золотницкий

время публикации: 25 октября 2025 г., 19:17 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 19:28
В возрасте 79 лет умер российский актер Алексей Золотницкий
Википедия. Фото: Ssmith, http://wodehouse.ru.

В возрасте 79 лет умер Алексей Золотницкий, российский актер театра и кино. Об этом ТАСС сообщил его сын Александр Золотницкий.

Золотницкий стал известен благодаря озвучиванию таких актеров, как Энтони Хопкинс, Ален Делон и Роберт де Ниро. С 1989 года он входил в труппу Театра Олега Табакова.

Широкую известность актеру принесла роль дворецкого Роджерса в советском двухсерийном фильме Станислава Говорухина "Десять негритят" (1987), снятом по одноименному роману Агаты Кристи.

