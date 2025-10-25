В возрасте 79 лет умер российский актер Алексей Золотницкий

В возрасте 79 лет умер Алексей Золотницкий, российский актер театра и кино. Об этом ТАСС сообщил его сын Александр Золотницкий.

Золотницкий стал известен благодаря озвучиванию таких актеров, как Энтони Хопкинс, Ален Делон и Роберт де Ниро. С 1989 года он входил в труппу Театра Олега Табакова.

Широкую известность актеру принесла роль дворецкого Роджерса в советском двухсерийном фильме Станислава Говорухина "Десять негритят" (1987), снятом по одноименному роману Агаты Кристи.