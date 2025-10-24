x
24 октября 2025
Культура

В возрасте 83 лет умерла Тиква Мор, одна из первых дикторов израильского телевидения

Израиль
время публикации: 24 октября 2025 г., 18:58 | последнее обновление: 24 октября 2025 г., 18:58
Тиква Мор. 1964 г.
Википедия

В возрасте 83 лет умерла актриса Тиква Мор, одна из первых дикторов израильского телевидения.

Помимо ролей в театре и кино, Мор была известна как диктор и ведущая Первого канала ИТВ, а также как участница популярных программ "Лул" и "Никуй Рош".

Служила в театре "Габима", где сыграла в спектаклях "Отелло", "Кто боится Вирджинии Вульф?", "Комедия ошибок", снималась в кино.

