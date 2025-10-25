x
25 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Культура

Израильский радиоведущий Офер Нахшон скончался в возрасте 59 лет

время публикации: 25 октября 2025 г., 19:54 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 20:22
Офер Нахшон
Википедия. Фото: Ettaynevo

Израильский радиоведущий Офер Нахшон скончался в возрасте 59 лет. С начала своей карьеры и на протяжении десятилетий Нахшон работал на радиостанции "Коль Исраэль".

С 2009 по 2017 год Нахшон вел трансляции конкурса "Евровидение", приветствуя зрителей несколькими словами на языке принимающей страны.

До самого последнего дня Офер Нахшон вел программы "Назад в будущее" и "Шабат ретро".

