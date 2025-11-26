x
26 ноября 2025
Культура

Paramount снимет новую часть "Часа пик" по просьбе Трампа

время публикации: 26 ноября 2025 г., 13:10 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 13:11
Paramount снимет новую часть "Часа пик" по просьбе Трампа
Четвертая часть франшизы "Час пик" получила зелёный свет студии Paramount. Режиссером проекта снова станет Бретт Ратнер, которому долгое время отказывали в сотрудничестве голливудские студии после многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах в разгар движения #MeToo. Ратнер не оставлял надежды снять четвертую часть франшизы, но ему это не удавалось. Пока президент США Дональд Трамп не передал просьбу режиссера своему стороннику Ларри Эллисону, крупнейшему акционеру компании Paramount Skydance.

Paramount профинансирует картину, а дистрибуцией фильма займется совместно со студией Warner Bros. Предполагается, что главные роли в ленте снова сыграют Джеки Чан и Крис Такер.

В 2017 году Ратнера обвинили в многочисленных случаях сексуального насилия. Позже он подал в суд на бывшую сотрудницу агентства талантов Endeavor Мелани Кохлер, которая публично обвинила его в изнасиловании, за клевету. В 2018 году стороны заключили досудебную сделку.

Последним на сегодняшний день проектом Ратнера стала документальная лента о жене президента США Мелании Трамп для Amazon MGM Studios, принадлежащей Джеффу Безосу. Безос считается одним из близких друзей Дональда Трампа. Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 30 января.

