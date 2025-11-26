Умер актер и режиссер Всеволод Шиловский

26 ноября в возрасте 87 лет умер известный актер и режиссер Всеволод Шиловский, народный артист России. О его кончине сообщают российские СМИ со ссылкой на театр-студию Шиловского и близких актера.

Всеволод Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1961 году и более двух десятилетий служил на мхатовской сцене, совмещая театр с активной работой в кино.

Широкому зрителю он запомнился по ролям в фильмах и сериалах: "Военно-полевой роман", "Торпедоносцы", "Жизнь Клима Самгина", "Каменская", "Две судьбы", "Жизнь и приключения Мишки Япончика", "Жила-была одна баба" и десятках других киноработ.

Шиловский был также режиссером и сценаристом. Он поставил фильмы "Миллион в брачной корзине", "Избранник судьбы", "Аферисты", "Блуждающие звезды" и другие. Много лет преподавал во ВГИКе, где руководил актерской мастерской, а в 2009 году основал Театр-студию Всеволода Шиловского в Москве.

За вклад в развитие отечественного искусства Шиловский был удостоен звания народного артиста РСФСР (1986) и ряда государственных наград.