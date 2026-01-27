На премьеру фильма о Мелании Трамп в Лондоне был продан только один билет

Документальный фильм "Мелания", посвящённый супруге президента США Мелании Трамп, проваливается в прокате в Великобритании. Об этом сообщает издание The Guardian. По данным сети Vue, на премьерный показ во флагманском кинотеатре в лондонском Ислингтоне был продан всего один билет, ещё два – на вечерний сеанс того же дня.

Глава сети Vue Тим Ричардс назвал старт продаж "слабым", отметив, что кинотеатры показывают фильм не из-за ожидаемой кассы, а по принципу недискриминации контента, одобренного Британским советом по классификации фильмов (BBFC). При этом компания получила множество жалоб от зрителей, недовольных решением включить картину в репертуар.

Эксперты индустрии предполагают, что фильм распространяется по модели four-walling, при которой дистрибьютор платит кинотеатрам фиксированную сумму за показы, независимо от сборов. Это может объяснять широкий релиз – более 100 кинотеатров – несмотря на низкий зрительский интерес.

Фильм был приобретён Amazon MGM Studios за $40 млн, а маркетинговый бюджет составил ещё $35 млн, большая часть которых была потрачена в США. Картина рассказывает о событиях, предшествовавших возвращению Дональда Трампа к власти в январе 2025 года, и уже была показана в Белом доме.