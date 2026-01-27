В Италии предложили пригласить палестинского исполнителя на "Евровидение"

В Италии усиливаются споры вокруг участия Израиля в "Евровидении-2026". Трое представителей итальянского общественного вещателя RAI обратились к организаторам "Евровидения" с инициативой пригласить палестинского артиста для внеконкурсного выступления – как жест "гражданской чувствительности" и поддержки диалога. В то же время певица Леванте (настоящее имя Клаудиа Лагуна), участница фестиваля Сан-Ремо, на котором выбирают представителя Италии, заявила, что откажется ехать в Вену, даже если победит. В комментарии итальянской прессе артистка назвала конкурс "гораздо более политическим, чем кажется", и связала своё решение с допуском Израиля к "Евровидению".

Параллельно подобные заявления звучат и в других странах. В Португалии часть участников национального отбора также дала понять, что не поедет на конкурс в случае победы, связывая это с вопросом участия Израиля.

Италия входит в "большую пятёрку" стран, которые автоматически выходят в финал и берут на себя значительную часть финансирования конкурса.