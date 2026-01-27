x
27 января 2026
|
последняя новость: 12:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 января 2026
|
27 января 2026
|
последняя новость: 12:37
27 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

В Италии предложили пригласить палестинского исполнителя на "Евровидение"

Евровидение-2026
время публикации: 27 января 2026 г., 11:34 | последнее обновление: 27 января 2026 г., 10:53
В Италии предложили пригласить палестинского исполнителя на "Евровидение"
AP Photo/Martin Meissner

В Италии усиливаются споры вокруг участия Израиля в "Евровидении-2026". Трое представителей итальянского общественного вещателя RAI обратились к организаторам "Евровидения" с инициативой пригласить палестинского артиста для внеконкурсного выступления – как жест "гражданской чувствительности" и поддержки диалога. В то же время певица Леванте (настоящее имя Клаудиа Лагуна), участница фестиваля Сан-Ремо, на котором выбирают представителя Италии, заявила, что откажется ехать в Вену, даже если победит. В комментарии итальянской прессе артистка назвала конкурс "гораздо более политическим, чем кажется", и связала своё решение с допуском Израиля к "Евровидению".

Параллельно подобные заявления звучат и в других странах. В Португалии часть участников национального отбора также дала понять, что не поедет на конкурс в случае победы, связывая это с вопросом участия Израиля.

Италия входит в "большую пятёрку" стран, которые автоматически выходят в финал и берут на себя значительную часть финансирования конкурса.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 27 января 2026

Норвежский дуэт отказался от участия в отборе на "Евровидение" в знак протеста против Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 12 декабря 2025

Победитель "Евровидения 2024" объявил, что вернет свою награду организаторам "из-за Израиля"