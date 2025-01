Умерла британская певица и актриса Марианна Фейтфулл

30 января в Лондоне в возрасте 78 лет скончалась британская певица и актриса Марианна Фейтфулл, выпустившая вместе с Миком Джаггером свой самый знаменитый хит "As Tears Go By", когда ей еще не было 18 лет.

Марианна Эвелин Габриэль Фейтфулл родилась в Лондоне 29 декабря 1946 года. Начала свою музыкальную карьеру в 1964 году после посещения вечеринки Rolling Stones, где на неё обратил внимание Эндрю Луг Олдхэм. Добилась популярности после выхода хита "As Tears Go By" и стала одной из ведущих исполнительниц во время "британского вторжения" в США. Её дебютный альбом Marianne Faithfull, выпущенный в 1965 году, одновременно с альбомом Come My Way, имел коммерческий успех, после чего она записала ряд альбомов на Decca Records. С 1966 по 1970 год Фейтфулл находилась в романтических отношениях с Миком Джаггером, что активно обсуждалось в прессе. Её популярность ещё сильнее возросла благодаря ролям в кино – "Мотоциклистка" (1968) и "Гамлет " (1969). Однако в 1970-х годах популярность Фейтфулл была омрачена проблемами со здоровьем и материальным положением: она страдала анорексией, потеряла жильё и стала героиновой наркоманкой. После долгого отсутствия в индустрии Фейтфулл выпустила в 1979 году альбом Broken English, получивший высокую оценку критиков. Альбом имел коммерческий успех и ознаменовал возрождение её музыкальной карьеры. После этого она выпустила ряд альбомов, включая Dangerous Acquaintances (1981), A Child"s Adventure (1983) и Strange Weather (1987). Фейтфулл также написала три книги о своей жизни.

Марианна Фейтфулл включена в список "100 величайших женщин рок-н-ролла" телеканала VH1. В 2009 году на церемонии вручения премии Women's World Awards она получила награду World Lifetime Achievement Award, а правительство Франции присвоило ей звание кавалера Ордена искусств и литературы.

Свой последний альбом Фейтфулл выпустила в 2021 году.