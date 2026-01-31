Израильский певец Лолик Леви скончался в возрасте 87 лет

Израильский певец Лолик Леви, певший на языке ладино, скончался в возрасте 87 лет.

Лолик (Авраам Хаим Ицхаков Леви) родился в музыкальной и мультикультурной семье: его отец был йеменско-болгарского происхождения, а мать – бухарско-греческого. Испанские романсы на ладино и сам язык он выучил от своей матери.

Его первый ансамбль был создан в конце 50-х, с тех пор в течение почти 50 лет Лолик выступал как солист, сотрудничал с разными музыкантами, гастролировал по Израилю и Европе, осуществлял многочисленные музыкальные проекты.

Он был выбран Наоми Шемер для записи ее песни "Ир левана" ("Белый город"), написанной для документального фильма Адама Гринберга о Тель-Авиве в честь юбилея города.

В 2003 году Лолик Леви получил тяжелые травмы в результате ДТП, и с тех пор перестал выступать.

У него остались жена Ронит и четверо детей.