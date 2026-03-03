В Израиле умер театральный режиссер Ефим Кучер

Вечером 2 марта стало известно, что умер театральный режиссер Ефим Кучер, более 30 последних лет живший и работавший в Израиле.

Ефим Кучер родился в 1945 году в Вене (Австрия), вырос во Виннице (Украина, СССР). Окончил Московский институт культуры. Работал в легендарном Театре на Таганке в Москве, где поставил ряд значимых спектаклей, в том числе "Пять рассказов Бабеля", был режиссером спектакля "Обмен". В 1991-м репатриировался в Израиль, жил и работал в Иерусалиме, преподавал в театральной школе-студии "Бейт-Цви" в Рамат-Гане.