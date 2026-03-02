x
02 марта 2026
Культура

Умер Меир Исраэль, барабанщик группы "Тамуз" и Шломо Арци

время публикации: 02 марта 2026 г., 14:37 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 14:49
Умер барабанщик группы "Тамуз" и Шломо Арци Меир Исраэль
Wikipedia.org. Фото: מאיר ישראל

Легендарный барабанщик и участник группы "Тамуз" Меир Исраэль скончался после продолжительной борьбы с тяжёлой болезнью. Ему было 73 года.

Исраэль считался одной из ключевых и наиболее влиятельных фигур израильского рока на протяжении более пяти десятилетий. За свою долгую карьеру он играл в различных коллективах, среди которых "עוזי והסגנונות" и "Тамуз". На протяжении нескольких десятков лет он выступал вместе с Шломо Арци и другими звездами израильской сцены.

