Умер Меир Исраэль, барабанщик группы "Тамуз" и Шломо Арци

Легендарный барабанщик и участник группы "Тамуз" Меир Исраэль скончался после продолжительной борьбы с тяжёлой болезнью. Ему было 73 года.

Исраэль считался одной из ключевых и наиболее влиятельных фигур израильского рока на протяжении более пяти десятилетий. За свою долгую карьеру он играл в различных коллективах, среди которых "עוזי והסגנונות" и "Тамуз". На протяжении нескольких десятков лет он выступал вместе с Шломо Арци и другими звездами израильской сцены.