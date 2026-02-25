x
Культура

Умерла актриса Ирина Шевчук, сыгравшая в фильме "А зори здесь тихие"

Актеры
Россия
время публикации: 25 февраля 2026 г., 11:59 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 12:05
Wikipedia.org. Фото: Галина Кмит/ РИА Новости

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук умерла 24 февраля в возрасте 74 лет. О смерти актрисы сообщила ее дочь Александра Афанасьева-Шевчук.

Актриса скончалась после продолжительной болезни. Причиной смерти стала лимфома головного мозга.

Ирина Шевчук родилась 6 октября 1951 года в Мурманске. Выросла в Киеве. Окончила ВГИК в Москве. Сыграла около 50 киноролей. Широкому зрителю она была известна по роли Риты Осяниной в фильме Станислава Ростоцкого "А зори здесь тихие".

Была вице-президентом Гильдии актеров кино России.

Культура
