Умерла актриса Ирина Шевчук, сыгравшая в фильме "А зори здесь тихие"

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук умерла 24 февраля в возрасте 74 лет. О смерти актрисы сообщила ее дочь Александра Афанасьева-Шевчук.

Актриса скончалась после продолжительной болезни. Причиной смерти стала лимфома головного мозга.

Ирина Шевчук родилась 6 октября 1951 года в Мурманске. Выросла в Киеве. Окончила ВГИК в Москве. Сыграла около 50 киноролей. Широкому зрителю она была известна по роли Риты Осяниной в фильме Станислава Ростоцкого "А зори здесь тихие".

Была вице-президентом Гильдии актеров кино России.