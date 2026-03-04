В России запретили показывать фильм "Нюренберг"

Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Нюрнберг" режиссера Джеймса Вандербильта. Об этом сообщили в компании World Pictures, которая планировала выпустить картину в российский прокат.

По данным дистрибьютора, в обосновании решения ведомство сослалось на подпункт "з" пункта 19 Порядка выдачи прокатного удостоверения. В нем указано, что удостоверение может быть не выдано "в иных определенных федеральными законами случаях". Конкретные причины отказа в сообщении не уточняются.

Премьера фильма в России была запланирована на 19 марта.

Фильм "Нюрнберг" рассказывает о судебном процессе над военными преступниками нацистской Германии после окончания Второй мировой войны. В основу сценария лег роман Джека Эль-Хая "Нацист и психиатр", которая рассказывает о взаимоотношениях между психиатром Дугласом Келли (Рами Малек) и Германом Герингом (Рассел Кроу) во время подготовки к знаменитому процессу.