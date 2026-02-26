x
Культура

Умерла известная в прошлом актриса Наталья Климова, сыгравшая "Снежную королеву"

время публикации: 26 февраля 2026 г., 11:31
25 февраля в Муроме за два дня до своего 88-летие умерла известная в прошлом актриса Наталья Климова (Малкина), сыгравшая в 1966 году главную роль в фильме "Снежная королева" режиссера Геннадия Казанского.

Наталья Климова (Малкина) родилась 27 февраля 1938 года в Москве, в еврейско-русской семье. После одного года учебы в строительном институте, поступила в театральную студию при МХАТе. В 1963 году она окончила школу-студию МХАТ и получила главную роль в военной драме "Конец и начало". Самой известной работой актрисы считается роль Зои Монроз в фильме "Гиперболоид инженера Гарина". Хотя широкому зрителю она памятна прежде всего как "Снежная королева". В общей сложности с 1963 по 1969 год сыграла 10 киноролей.

Работала в театре "Современник". После того, как у нее был диагностирован туберкулез, перенесла серию операций.

В середине 1970-х годов крестилась, вышла замуж за Игоря Климова, через два года развелась, а в 1981 году обвенчалась с Владимиром Заманским, актером театра и кино. С 1998 года Наталья Климова и Владимир Заманский проживали в городе Муроме Владимирской области.

Скончалась 25 февраля 2026 года на 88-м году жизни в Муроме. Будет похоронена на территории Свято-Воскресенского женского монастыря.

