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Культура

В возрасте 88 лет ушёл из жизни Шайке Пайков, автор песен из золотого фонда музыки Израиля

Музыканты
время публикации: 06 июля 2025 г., 16:10 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 16:10
В возрасте 88 лет ушёл из жизни Шайке Пайков, автор песен из золотого фонда музыки Израиля
Wikipedia.org. Фото: לא ברור מי צילם אך זו תמונה פרטית של שייקה פייקוב מאלבומו הפרטי

Композитор Йешаягу (Шайке) Пайков, обладатель почётной награды израильского авторского общества АКУМ по совокупности жизненных достижений (2018), скончался 6 июля спустя всего один день после своего 88-го дня рождения.

Пайков родился в 1937 году в Тель-Авиве в семье выходцев из Польши и Украины. Свои первые песни он сочинил в 14-летнем возрасте, а в 1958-м "נורית" в исполнении Ализы Каши стала первой его композицией, попавшей в израильский радиоэфир.

Самых громких успехов Пайков добился в 1970-е годы – в частности, в 1971-м песни его сочинения победили сразу в трех фестивалях: Яффа Яркони взяла первое место на фестивале детской песни с "אן דן דינו", а Саси Кешет – на фестивале восточной песни с "בואו ונשיר אחים" и на фестивале хасидской песни с "שישו ושמחו".

Среди самых известных хитов Шайке Пайкова: "אמא" (исполняет – Шула Хен), "ארץ" (Иланит), "אותך" (Илана Авиталь), "חייכי לי בשירים" и "לחוף ירדן" (Дуду Закай), "תקוות ימי" (Александра), а также две композиции, представлявшие Израиль на конкурсе "Евровидение". В 1989 году Гили и Галит исполняли на сцене в Лозанне песню "דרך המלך", а в 1993-м группа Shiru пела в Ирландии песню, которая так и называлась: "שירו".

Пайков – ветеран Шестидневной войны и войны Судного дня; он участвовал в боях в качестве резервиста северной бронетанковой бригады. В его послужном списке – множество композиций о войне и памяти павших, сочинённые в том числе для исполнения армейскими музыкальными ансамблями. Кроме того, он успешно работал в кино, в частности – написал песни и аранжировал музыку для фильма "Девушка из предместья" (1979) с Офрой Хазой в главной роли.

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