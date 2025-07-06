В возрасте 88 лет ушёл из жизни Шайке Пайков, автор песен из золотого фонда музыки Израиля
Композитор Йешаягу (Шайке) Пайков, обладатель почётной награды израильского авторского общества АКУМ по совокупности жизненных достижений (2018), скончался 6 июля спустя всего один день после своего 88-го дня рождения.
Пайков родился в 1937 году в Тель-Авиве в семье выходцев из Польши и Украины. Свои первые песни он сочинил в 14-летнем возрасте, а в 1958-м "נורית" в исполнении Ализы Каши стала первой его композицией, попавшей в израильский радиоэфир.
Самых громких успехов Пайков добился в 1970-е годы – в частности, в 1971-м песни его сочинения победили сразу в трех фестивалях: Яффа Яркони взяла первое место на фестивале детской песни с "אן דן דינו", а Саси Кешет – на фестивале восточной песни с "בואו ונשיר אחים" и на фестивале хасидской песни с "שישו ושמחו".
Среди самых известных хитов Шайке Пайкова: "אמא" (исполняет – Шула Хен), "ארץ" (Иланит), "אותך" (Илана Авиталь), "חייכי לי בשירים" и "לחוף ירדן" (Дуду Закай), "תקוות ימי" (Александра), а также две композиции, представлявшие Израиль на конкурсе "Евровидение". В 1989 году Гили и Галит исполняли на сцене в Лозанне песню "דרך המלך", а в 1993-м группа Shiru пела в Ирландии песню, которая так и называлась: "שירו".
Пайков – ветеран Шестидневной войны и войны Судного дня; он участвовал в боях в качестве резервиста северной бронетанковой бригады. В его послужном списке – множество композиций о войне и памяти павших, сочинённые в том числе для исполнения армейскими музыкальными ансамблями. Кроме того, он успешно работал в кино, в частности – написал песни и аранжировал музыку для фильма "Девушка из предместья" (1979) с Офрой Хазой в главной роли.