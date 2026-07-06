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Культура

Из французского музея украдены ювелирные изделия на сумму около 4 миллионов евро

Музеи
Франция
время публикации: 06 июля 2026 г., 13:14 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 13:51
Из французского музея украдены ювелирные изделия на сумму около 4 миллионов евро
AP Photo/Nicolas Garriga

Во Франции неизвестные ограбили музей Лалик, который находится на северо-востоке страны, похитив ювелирные изделия общей стоимостью около 4 миллионов евро. Как сообщает France24, преступление произошло в ночь на 5 июля. Злоумышленникам удалось проникнуть в здание и добраться до коллекции драгоценностей, после чего они скрылись с места происшествия.

По предварительным данным, добычей грабителей стали ценные ювелирные изделия и другие экспонаты, представляющие значительную историческую и материальную ценность. Общая стоимость похищенного оценивается примерно в 4 миллиона евро. Обстоятельства ограбления, а также точное количество украденных предметов уточняются.

После обнаружения пропажи французские правоохранительные органы начали расследование. Следователи изучают записи камер видеонаблюдения и другие возможные доказательства, которые могут помочь установить личности преступников и выяснить, каким образом им удалось проникнуть в музей и вынести драгоценности.

В настоящее время полиция продолжает поиски подозреваемых и похищенных ценностей. Это ограбление стало очередным громким случаем кражи произведений искусства и исторических экспонатов во Франции, вновь привлекшим внимание к вопросам безопасности музейных коллекций.

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