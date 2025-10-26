x
26 октября 2025
Мир

Во Франции задержаны двое участников ограбления Лувра

Франция
Париж
время публикации: 26 октября 2025 г., 23:55 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 00:28
Во Франции задержаны двое участников ограбления Лувра
Wikipedia.org. Фото: Pedro Szekely from Los Angeles, USA

Парижская полиция задержала двух участников дерзкого ограбления Лувра. Один из них был арестован в аэропорту Парижа, когда пытался вылететь в Алжир, второй – в пригороде Парижа, у него были планы вылететь в Мали. Обе страны, в которых преступники надеялись найти убежища, являются бывшими колониями Франции.

Задержанные являются жителями парижского пригорода Сена-Сен-Дени и в прошлом имели проблемы с законом.

По информации французских СМИ, полиция вышла на след подозреваемых несколько дней назад и вела за ними наблюдение, надеясь, что они допустят ошибку, которая поможет найти украденные ценности. После того, как один из подозреваемых выехал в аэропорт, полиция решила действовать.

Согласно сообщениям в СМИ, у одного из задержанных кроме гражданства Франции имеется паспорт Алжира.

По данным Le Monde, полиции удалось собрать 150 образцов ДНК и отпечатки пальцев с места преступления и прилегающей территории, некоторые из образцов ДНК совпадают с ДНК задержанных.

В расследовании этого дела принимают участие 100 следователей. Полиция продолжает розыск остальных участников ограбления, а также похищенных ценностей.

