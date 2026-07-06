Израильские ученые предложили метод лечения глухоты с помощью регенерации клеток внутреннего уха

Исследователи из Тель-Авивского университета обнаружили неизвестный биологический механизм, который позволит восстанавливать поврежденные слуховые рецепторы у людей.

Потеря слуха у млекопитающих традиционно считается необратимой, так как волосковые клетки улитки, отвечающие за улавливание звуков и их превращение в электрические сигналы для мозга, не способны восстанавливаться после деградации. Когда эти микроскопические рецепторы погибают из-за шума, старения или болезней, связь между ухом и мозгом разрывается, что приводит к сенсоневральной тугоухости. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, от различных форм нарушений слуха в мире страдают более 1,5 миллиарда людей, и для сотен миллионов из них эта проблема становится причиной инвалидности.

Израильские ученые нашли метод восстановления волосковых клеток. С помощью визуализации живых тканей и методов мультиомики одиночных клеток исследователи обнаружили редкую субпопуляцию клеток, способных превращаться в волосковые. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Эти клетки получили название трансдифференцирующихся клеток Дейтерса (tDCs). Они обладают уникальными генетическими и эпигенетическими характеристиками, которые позволяют им реагировать на стимуляцию и запускать процесс восстановления.

Работа открывает перспективы для создания принципиально новых биологических методов лечения, активирующих скрытые восстановительные ресурсы организма, вместо компенсации потерянного слуха аппаратами или кохлеарными имплантами.

Соавтор работы, профессор Карен Авраам, отметила значимость этого открытия: "Наше исследование показывает, что даже в тканях, которые долгое время считались неспособными к регенерации, таких как улитка внутреннего уха, на самом деле скрыта способность восстанавливаться, хотя она очень ограничена и проявляется только у редкой субпопуляции клеток". По ее словам, это первый, но важный шаг к более глубокому пониманию регенерации в слуховой системе и нервных системах в целом.