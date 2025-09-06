Фильм "Голос Хинд Раджаб" получил гран-при жюри Венецианского кинофестиваля

Фильм "Голос Хинд Раджаб" постановщицы Каутер Бен Хании получил гран-при жюри 82-го Венецианского кинофестиваля. Фильм рассказывает о палестинской девочке Хинд Раджаб, которая погибла вместе с семьей при попытке эвакуироваться из города Газа. В фильм включены записи переговоров Хинд с представителями Красного Креста, которые пытались ее спасти. Картину поддержали голливудские звёзды Брэд Питт, Хоакин Феникс, Руни Мара, а также мексиканский режиссер Альфонсо Куарон и британец Джонатан Глейзер, став сопродюсерами ленты уже после того, как она была смонтирована. Фильм будет представлять Тунис в категории "Лучший фильм на иностранном языке" премии "Оскар". Премьера картины сопровождалась 23-минутной овацией – самыми длинными аплодисментами 82-го Венецианского кинофестиваля.

Поднявшись за наградой на сцену под стоячие аплодисменты, Бен Хания посвятила свой приз Хинд Раджаб. "Голос Хинд – это голос Газы, – сказала она. Ее история – не только ее история, это история всего народа, который подвергается геноциду со стороны преступного израильского режима". Она также призвала мировое сообщество спасти палестинский народ. "Это дело справедливости и гуманизма", – сказала она. Бен Хания также зачитала обращение матери Хинд Раджаб, которая выразила надежду на то, что мировое сообщество поможет спасти жителей Газы. Свою речь постановщица закончила слоганом "Free Palestine".

Главную награду смотра – "Золотого льва" – получила картина "Отец, мать, сестра, брат" Джима Джармуша, который поблагодарил жюри за эту награду и отметил, что "кино необязательно должно впрямую говорить о политике, чтобы говорить о важных вещах".

Остальные призы:

"Серебряный лев" за лучшую режиссуру:

Бенни Сафди – "Крушащая машина"

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль:

Тони Сервилло – "Помилование"

Кубок Вольпи за лучшую женскую роль:

Синь Чжилэй – "Солнце встаёт над всеми нами"

Лучший сценарий:

Валери Донзелли, Жиль Маршан – "На работе"

Спецприз жюри:

"Под облаками" – реж. Джанфранко Рози

Приз им. Марчелло Мастроянни лучшему молодому артисту:

Луна Ведлер – "Молчаливый друг"

Секция "Горизонты" – гран-при:

"На дороге" – реж. Давид Паблос

"Горизонты" – лучшая режиссура:

Анупарна Рой – "Песни забытых деревьев"

"Горизонты" – лучшая актриса:

Бенедетта Понкароли – "Похищение Арабеллы"

"Горизонты" – лучший актёр:

Джакомо Кови – "Год школы"

Приз за лучший дебютный фильм им. Луиджи Де Лаурентиса:

"Короткое лето" – реж. Настя Коркия

Почётный "Золотой Лев" за вклад в кинематограф:

Вернер Херцог

Ким Новак