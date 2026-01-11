Свыше 500 погибших и более 10 тысяч арестованных в ходе акций протеста в Иране

Базирующееся в США "Правозащитное новостное агентство Ирана" (Human Rights Activists News Agency (HRANA) сообщает, что с начала антиправительственных выступлений в Иране были убиты 538 человек: 490 протестующих и 48 сотрудников служб безопасности.

Иранские власти арестовали более 10 тысяч участников акций протеста в разных населенных пунктах страны. В числе арестованных множество женщин и детей (по данным HRANA, арестованы не менее 169 несовершеннолетних.

Антиправительственные демонстрации, которые идут уже третью неделю, к настоящему моменту захватили все провинции Ирана (их в исламском государстве 31). По всей стране уже более 72 часов отключен интернет и телефонная связь: таким образом власти пытаются помешать координации демонстрантов.

Акции в поддержку иранского народа прошли во многих городах мира, включая Лондон, Париж, Берлин и другие.