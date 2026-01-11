x
11 января 2026
|
последняя новость: 20:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 января 2026
|
11 января 2026
|
последняя новость: 20:12
11 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Свыше 500 погибших и более 10 тысяч арестованных в ходе акций протеста в Иране

Иран
Акции протеста
время публикации: 11 января 2026 г., 20:06 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 20:18
Свыше 500 погибших и более 10 тысяч арестованных в ходе акций протеста в Иране
TV estatal de Irán vía AP

Базирующееся в США "Правозащитное новостное агентство Ирана" (Human Rights Activists News Agency (HRANA) сообщает, что с начала антиправительственных выступлений в Иране были убиты 538 человек: 490 протестующих и 48 сотрудников служб безопасности.

Иранские власти арестовали более 10 тысяч участников акций протеста в разных населенных пунктах страны. В числе арестованных множество женщин и детей (по данным HRANA, арестованы не менее 169 несовершеннолетних.

Антиправительственные демонстрации, которые идут уже третью неделю, к настоящему моменту захватили все провинции Ирана (их в исламском государстве 31). По всей стране уже более 72 часов отключен интернет и телефонная связь: таким образом власти пытаются помешать координации демонстрантов.

Акции в поддержку иранского народа прошли во многих городах мира, включая Лондон, Париж, Берлин и другие.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 января 2026

В Иране продолжаются протесты. КСИР и армия действуют под руководством Али Хаменеи
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 января 2026

Реза Пехлеви призвал иранцев к проведению еще двух ночей протестов
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 января 2026

Число погибших в ходе столкновений в Иране растет, в стране отключен интернет
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 декабря 2025

"Пехлеви, вернись": наследник иранского престола поддержал протесты в Тегеране