В Самарии основано новое поселение Рехавам

В воскресенье, 11 января, в Самарии состоялась церемония основания нового поселения Рехавам. Десять первых семей-первопроходцев заселились в новые дома, официально закрепив создание населенного пункта на карте Израиля.

Основание Рехавама стало результатом правительственного решения о легализации и создании 22 новых поселений в Иудее и Самарии, инициированного министром Бецалелем Смотричем, а также стратегического плана главы регионального совета Шомрон Йоси Дагана "Миллион в Самарии".

Поселение расположено в стратегически важной точке на Трансамарийском шоссе (Квиш Хоце Шомрон), к северу от поселения Мигдалим. Этот участок дороги не просто соединяет населенные пункты, но и служит альтернативной транспортной артерией из центра страны (Гуш-Дан) на север в случае перекрытий в районе Вади-Ара. Создание Рехавама обеспечивает непрерывность еврейского присутствия между центром Самарии и Иорданской долиной, существенно укрепляя безопасность на этом маршруте.

Министр финансов и министр в министерстве обороны Бецалель Смотрич передал свои поздравления: "Мы усердно работаем над тем, чтобы решения о создании и регулировании новых поселений не оставались на бумаге, а воплощались в реальность, вкладывая в это огромные усилия и бюджеты. Благодарю наших партнеров в Управлении по делам поселений, Гражданской администрации и совета Шомрон во главе с Йоси Даганом. Мы продолжим укреплять нашу власть на родной земле в Иудее и Самарии и усиливать пояс безопасности Израиля"

Глава регионального совета Шомрон Йоси Даган заявил на церемонии: Мы не просто мечтаем о возвращении в Сион – мы удостоились чести воплощать эту мечту в жизнь. Даже во время войны мы ведем народ Израиля к расцвету поселенческого движения. Мы работаем по четкому плану "Миллион в Самарии": находим земли, строим поселения и фермы, чтобы довести еврейское население Самарии до миллиона человек под полным израильским суверенитетом. Это поселение названо в честь моего учителя Рехавама Зеэви (Ганди). Именно он, будучи командующим Центральным округом после Шестидневной войны, первым разработал генеральный план заселения Иудеи, Самарии и Газы. Сегодня мы замыкаем круг, основывая поселение его имени, которое соединяет сердце Самарии с Иорданской долиной".

Хакания Нахлиэль из движения "Амана " отметил, что за 30 лет работы в поселенческом движении не помнит такого периода активного строительства, подчеркнув, что "поселения – это безопасность".

Семьи Ариэль и Ноам Мешилкер, а также Тамар и Оз Турджеман, переехавшие сегодня в Рехавам, не скрывали волнения: "Мы пришли, чтобы стать частью чего-то великого. Это радостное и волнующее чувство – создавать новое сообщество. Мы надеемся, что поселение будет расти и процветать""

На фото: Йоси Даган и семьи-основатели на церемонии открытия. Кредит: Рои Хади.