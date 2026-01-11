ЦАХАЛ нанес удар по подземному объекту "Хизбаллы", который не смогли уничтожить ливанские военные

В воскресенье, 11 января, ЦАХАЛ нанес удар по подземному объекту "Хизбаллы", использовавшемуся для хранения оружия.

Пресс-служба Армии обороны Израиля поясняет, что около недели назад ЦАХАЛ уже наносил удар по объекту, предварительно предупредив армию Ливана о том, что в этом месте была зафиксирована террористическая активность. Ливанские военные посетили объект, однако террористическая инфраструктура не была демонтирована полностью. Поэтому ЦАХАЛ атаковал туннель повторно.

Перед ударом были приняты дополнительные меры предосторожности, чтобы снизить риск нанесения вреда гражданскому населению.