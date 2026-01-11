x
11 января 2026
|
последняя новость: 21:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 января 2026
|
11 января 2026
|
последняя новость: 21:52
11 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ нанес удар по подземному объекту "Хизбаллы", который не смогли уничтожить ливанские военные

Ливан
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 11 января 2026 г., 21:00 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 21:00
ЦАХАЛ нанес удар по подземному объекту "Хизбаллы", который не смогли уничтожить ливанские военные
Пресс-служба ЦАХАЛа

В воскресенье, 11 января, ЦАХАЛ нанес удар по подземному объекту "Хизбаллы", использовавшемуся для хранения оружия.

Пресс-служба Армии обороны Израиля поясняет, что около недели назад ЦАХАЛ уже наносил удар по объекту, предварительно предупредив армию Ливана о том, что в этом месте была зафиксирована террористическая активность. Ливанские военные посетили объект, однако террористическая инфраструктура не была демонтирована полностью. Поэтому ЦАХАЛ атаковал туннель повторно.

Перед ударом были приняты дополнительные меры предосторожности, чтобы снизить риск нанесения вреда гражданскому населению.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 января 2026

828-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 января 2026

ЦАХАЛ уничтожил еще одного боевика "Хизбаллы" на юге Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 января 2026

ЦАХАЛ вновь атаковал объекты "Хизбаллы" на юге Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 января 2026

ЦАХАЛ предупреждает жителей деревни Кфар-Хатта о скорой атаке