Лондонский кинофестиваль: два фильма о Палестине и ни одного израильского

Лондонский международный кинофестиваль включил в программу два фильма о Палестине, которые уже привлекли внимание прессы, поскольку выдвинуты на премию Американской киноакадемии "Оскар". Первая картина – это художественный фильм палестинки Аннемари Джасир "Палестина 36", рассказывающий о восстании палестинских арабов против британских властей. Картина будет представлять Палестину в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Ее премьера состоится на кинофестивале в Торонто. В фильме снимались голливудские звезды Джереми Айронс, Лиам Каннингем ("Игра престолов") и Роберт Армайо (сериал "Кольца власти").

Еще одна лента в программе Лондонского кинофестиваля, посвященная палестинской проблеме, – документальный фильм постановщицы из Туниса Каутер Бен Хании "Голос Хинд Раджаб", премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале. Фильм рассказывает о палестинской девочке Хинд Раджаб, которая погибла вместе с семьей при попытке эвакуироваться из города Газа. В фильм включены записи переговоров Хинд с представителями Красного Креста, которые пытались ее спасти. Картину поддержали голливудские звёзды Брэд Питт, Хоакин Феникс, Руни Мара, а также мексиканский режиссер Альфонсо Куарон и британец Джонатан Глейзер, став сопродюсерами ленты уже после того, как она была смонтирована. Фильм будет представлять Тунис в категории "Лучший фильм на иностранном языке" премии "Оскар".

К сожалению, ни одного израильского фильма в программе Лондонского кинофестиваля не будет.