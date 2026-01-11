x
11 января 2026
11 января 2026
Израиль

После 13 часов завершился допрос Цахи Бравермана, главы аппарата Нетаниягу

Расследование
время публикации: 11 января 2026 г., 21:21 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 21:58
После 13 часов завершился допрос Цахи Бравермана, главы аппарата Нетаниягу
Moshe Shai/FLASH90

Около девяти часов вечера завершился допрос главы аппарата Нетаниягу Цахи Бравермана по делу "Катаргейт". Согласно сообщениям в СМИ, после беседы со следователями Браверман был отпущен домой.

По информации Ynet, ему запрещено в течение 30 дней общаться с фигурантами делами, в течение 15 дней появляться на рабочем месте, а также на 30 дней закрыт выезд за границу. Вместе с тем, в этом месяце его должны были назначить на пост посла Израиля в Великобритании.

Глава аппарата Нетаниягу допрашивался в статусе подозреваемого. В центре расследования – утверждение бывшего пресс-секретаря Нетаниягу Эли Фельдштейна о "ночной встрече" в подземном паркинге комплекса "Кирия", где Браверман якобы сообщил ему о проверке и заявил, что может остановить расследование.

Фельдштейн вызван для дополнительной дачи показаний. Следствие намерено провести очную ставку между Фельдштейном и Браверманом.

Одновременно с Браверманом был допрошен пресс-секретарь офиса премьер-министра Омер Манцур. Ему также запрещено в ближайшие дни появляться на рабочем месте и запрещен выезд за границу.

