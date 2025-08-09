Опубликован альбом песен в поддержку Палестины на идише

Ряд еврейских музыкантов из Европы и США записали альбом песен на идише под названием "Lider mit Palestine: New Yiddish Songs of Grief, Fury and Love" ("Песни для Палестины: новые идишские песни горя, гнева и любви"). В него вошло 17 композиций – в числе прочего, песни с такими названиями, как "khorbn aze" ("Разрушение Газы"), "mir muzn farhitn dem genotsid" ("Мы должны остановить геноцид").

Times of Israel указывает, что "геноцид" упоминается в песнях с альбома более 12 раз, а судьба израильских заложников, по-прежнему находящихся в тоннелях Газы, – ни разу. Нет в них и прямых упоминаний о нападении ХАМАС на юг Израиля 7 октября.

Идеологами проекта выступили бруклинский поэт и продюсер Джо Добкин, певица и музыковед Изабель Фрай из Вены, а также 77-летний композитор Джош Валецки, выступивший соорганизатором творческой мастерской на фестивале идиша в Нью-Йорке в декабре 2023 года. По словам Добкина, источником вдохновения для проекта стало видео с солдатом ЦАХАЛ, поющим песню на идише внутри танка, направляющегося в сектор Газы.

Фрей заявила, что считает себя приверженкой идей Бунда – антисионистской социалистической еврейской партии, существовавшей в Европе в первой половине XX века. Все доходы от альбома "Lider mit Palestine", как уверяют его создатели, пойдут в счёт благотворительной организации Gaza Birds Singing.