09 августа 2025
09 августа 2025
09 августа 2025
09 августа 2025
Культура

В Киеве в возрасте 82 лет умер кинооператор Александр Мухин

время публикации: 09 августа 2025 г., 08:25
В Киеве в возрасте 82 лет умер кинооператор Александр Мухин
AP Photo/Saurabh Das

Кинооператор Александр Мухин, известный по работе над мультфильмами "Алиса в стране чудес" и "Доктор Айболит", умер на 83-м году жизни в Киеве.

Об этом 8 августа сообщил украинский "24 канал" со ссылкой на волонтера Даниила Щербакова.

Несколько дней Мухин не выходил на связь с близкими, после чего в его квартиру была вызвана полиция. Правоохранители, прибывшие на место, обнаружили, что мужчина умер.

Александр Мухин родился в Киеве в 1944 году. Он окончил Киевское художественно-промышленное училище, а также факультет журналистики Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко.

Работал оператором, режиссером и сценаристом, приняв участие в создании более 70 фильмов. Среди самых известных проектов – анимационные ленты "Крылья", "Доктор Айболит", "Приключения на воде" и "Млечный путь".

Культура
