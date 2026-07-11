На статуе Микеланджело выявили признаки гнойного гидраденита

Ученые обнаружили возможные признаки кожного заболевания на скульптуре Микеланджело "Пробуждающийся раб". По мнению исследователей, необычная деталь в области подмышки изображенного мужчины может указывать на гнойный гидраденит – хроническое воспалительное заболевание кожи.

"Пробуждающегося раба" Микеланджело создал в XVI веке. Изначально скульптура должна была стать частью гробницы папы Юлия II, однако позднее от этого проекта отказались. Сегодня произведение хранится в галерее Академии изящных искусств во Флоренции.

Исследователи обратили внимание на необычные образования в подмышечной области фигуры. По их мнению, это не волосы, а возможное изображение симптомов заболевания. Ученые также отметили, что Микеланджело хорошо знал анатомию человека и изучал человеческие тела, поэтому подобная деталь могла быть изображена им намеренно. Авторы исследования предполагают, что речь может идти о гнойном гидрадените – хроническом воспалительном заболевании, поражающем волосяные фолликулы и окружающие ткани. При этом однозначно подтвердить эту гипотезу невозможно.

Если предположение ученых верно, Микеланджело изобразил симптомы заболевания более чем за три столетия до того, как оно было официально описано медициной. Ранее исследователи уже находили возможные признаки заболеваний в произведениях Микеланджело. Например, на одной из фресок Сикстинской капеллы ученые заметили у изображенной женщины признаки, которые могут указывать на рак груди.